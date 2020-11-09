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«Кто из парней этим не занимается?»: Лобода вступилась за Дзюбу 

Teleprogramma.pro и ещё 5 24 минуты назад
Футболист сборной России попал в интимный скандал.
Накануне Instagram взорвало видео, на котором капитан сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Все это происходило на фоне работающего телевизора, где на «Матч ТВ» был слышен голос Марии Орзул. А как известно, некоторое время назад футболисту приписывали с ней роман. Предположительно, Артем в это время был с кем-то на видеосвязи. Каким образом кадры попали в Интернет, неизвестно, пишет «Комсомольская правда».
При этом сообщается, что главный тренер сборной Станислав Черчесов не возьмет футболиста на предстоящие учебно-тренировочные сборы.
Скандал вызвал бурю эмоций не только среди спортивных фанатов, но и среди звезд шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и Светлана Лобода. В своем Instagram она опубликовала пост в поддержку спортсмена. Певица отметила, что вопрос о праве на личную жизнь нужно подписать на государственном уровне.

«Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!»

— вспылила Лобода.
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Женский форум 15
Звёзды , Видео , Станислав Черчесов , Светлана Лобода , Артем Дзюба , Мария Орзул , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , Комсомольская правда
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