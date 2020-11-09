«Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?!»