Малахов удивил фанатов снимком в поддержку Дзюбы

Телеведущий Андрей Малахов выложил в своем микроблоге неожиданный снимок — селфи из постели. Малахов показал бицепсы, но прикрыл грудь одеялом. Публикация сделана телеведущим в знак поддержки Артема Дзюбы, капитана сборной России, который оказался в центре скандала.
@malakhov007
Накануне в сети появилось откровенное видео с участием футболиста. Бурное обсуждение инцидента в соцсетях привело к тому, что спортсмен закрыл свой аккаунт в Instagram от подписчиков. Андрей Малахов объяснил свою позицию в комментарии к снимку.
«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший, держись!»
Поклонники оценили благородный жест телеведущего:
«Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна»,
«Дзюба — лучший! Мы его любим, будем бороться за него!».
Свою порцию комплиментов Малахов получил и за отличную физическую форму:
«Сладких снов, Андрюша», «Какой мужчина», «Это слишком соблазнительно», «Андрей, вы лучший».
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