Малахов удивил фанатов снимком в поддержку Дзюбы

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Телеведущий Андрей Малахов выложил в своем микроблоге неожиданный снимок — селфи из постели. Малахов показал бицепсы, но прикрыл грудь одеялом. Публикация сделана телеведущим в знак поддержки Артема Дзюбы, капитана сборной России , который оказался в центре скандала.

@malakhov007

Накануне в сети появилось откровенное видео с участием футболиста. Бурное обсуждение инцидента в соцсетях привело к тому, что спортсмен закрыл свой аккаунт в Instagram от подписчиков. Андрей Малахов объяснил свою позицию в комментарии к снимку.

«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший, держись!»

Поклонники оценили благородный жест телеведущего:

«Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна»,

«Дзюба — лучший! Мы его любим, будем бороться за него!».

Свою порцию комплиментов Малахов получил и за отличную физическую форму: