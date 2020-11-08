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Малахов удивил поклонников постельным фото в поддержку Дзюбы 

Полина Алферова 18 минут назад
Малахов удивил фанатов снимком в поддержку Дзюбы
Фото: @malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов выложил в своем микроблоге неожиданный снимок — селфи из постели. Малахов показал бицепсы, но прикрыл грудь одеялом. Публикация сделана телеведущим в знак поддержки Артема Дзюбы, капитана сборной России, который оказался в центре скандала.
@malakhov007
Накануне в сети появилось откровенное видео с участием футболиста. Бурное обсуждение инцидента в соцсетях привело к тому, что спортсмен закрыл свой аккаунт в Instagram от подписчиков. Андрей Малахов объяснил свою позицию в комментарии к снимку.

«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший, держись!»

Поклонники оценили благородный жест телеведущего:

«Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна»,

«Дзюба — лучший! Мы его любим, будем бороться за него!».

Свою порцию комплиментов Малахов получил и за отличную физическую форму:

«Сладких снов, Андрюша», «Какой мужчина», «Это слишком соблазнительно», «Андрей, вы лучший».

Ранее «Рамблер» писал, что сыну Жасмин грозит тюрьма.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Малахов , СБОРНАЯ РОССИИ
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