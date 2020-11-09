Муж Ольги Кабо перед их разводом разорился 

Никулинский суд Москвы в день 60-летия бизнесмена Николая Разгуляева расторг его венчанный брак с 52-летней актрисой Ольгой Кабо . Развод и раздел совместного имущества, как следует из карточки дела на сайте суда, состоялся по инициативе кинозвезды. Но о причинах своего решения она предпочитает молчать.

Отношения Кабо и Разгуляева казались фантастически трогательными. Они встретились в 2009 году, когда за плечами каждого осталось по первому браку. Успешно занимающийся бизнесом Николай, окончивший когда-то военное училище, вырастил троих детей и дал им хорошее образование. Его старший сын получил диплом университета в Дублине, средний с отличием окончил Дипломатическую академию МИД России , а младшая дочка выучилась в США на программиста.

Кабо же успела побывать замужем за некогда известным политиком и бизнесменом Эдуардом Василишиным . Их семилетний семейный союз не спасло рождение дочки Тани. Причины того развода Кабо тоже обсуждать не любит. Говорит лишь, что супруг хотел ее сделать домохозяйкой, а она не представляет жизнь без театра и кино.

Поговаривают, что после расставания с Ольгой в жизни Василишина началась черная полоса.

Сначала он прекратил полномочия в качестве сенатора от Брянской области, передав это кресло маме Ксении Собчак — Людмиле Нарусовой. Потом рухнул бизнес по торговле картофелем. Эдуард Николаевич, по слухам, ощущал себя настолько тревожно, что на всякий случай перебрался в Лондон.

Казалось бы, обжегшаяся на этих отношениях и получившая свободу Ольга могла бы связать судьбу с мужчиной творческой профессии. Ведь когда-то у нее случились яркие романы с Николаем Караченцовым и Александром Иншаковым . Но она снова решила отдать свое сердце весьма состоятельному господину из бизнес-кругов.

С Николаем Разгуляевым артистка съехалась уже через 10 дней после знакомства. А спустя несколько месяцев они сыграли свадьбу и обвенчались. В 44 года звезда экрана во второй раз стала мамой: родила сына Виктора.

Правда, по словам Ольги, несмотря на то что ее второй супруг никогда не бросал слов на ветер и отвечает за свои поступки, снова становиться отцом в солидном возрасте он побаивался:

— Коля был в шоке, он был не готов к этому, — признавалась Кабо. — Ушел и закрылся в комнате. Я говорю: «Коль, вот все свидетельствует о том, что у нас с тобой будет ребенок». В ответ: «Какой ребенок?» Я говорю: «Как какой? Наш с тобой! Коль, ты подожди, ребенку уже шесть недель, ты сразу так не отрицай все».

Появление еще одного наследника подвигло Разгуляева к расширению бизнеса. В 2011-м вместе с партнерами он основал фирму, которая занялась обслуживанием и ремонтом автотранспорта. И занял там пост гендиректора. А спустя год учредил предприятие в сфере программирования и связи.

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Супруги жили в подмосковном загородном доме Николая Александровича и растили совместного сына. Дочь Кабо от первого брака тем временем уехала учиться за границу.

В одном из интервью Разгуляев рассказывал, что он абсолютно уверен в себе и не переживает за крепость брака с актрисой:

— Я не отношусь к категории ревнивцев… Представь себе Канн, красную дорожку, стоит ослепительная Кабо в шикарном платье, навстречу идет Клуни или какой-то другой мужчина, от которого у девушек бегут мурашки по коже, становится перед ней на колено. Стоп-кадр, затемнение… Вот только продолжение этого сюжета у меня не вырисовывается. Ведь Кабо точно знает, что в повседневной жизни я в 150 раз лучше, надежнее и мужественнее, чем этот Клуни или кто там еще…

Но некоторое время назад поклонники Ольги заподозрили, что у нее не все гладко в отношениях с Разгуляевым. Артистка перестала выходить с ним в свет и делиться в соцсетях совместными снимками.

Совпадение это или нет, но примерно в то же время арбитражный суд Московской области признал Разгуляева банкротом. Судя по решению, опубликованному на сайте sudact.ru, бизнесмен сам обратился в арбитраж с заявлением о признании себя несостоятельным. Основанием для этого стала его задолженность по кредитам, зашкалившая за 362 млн руб., которую он не в силах был погасить.

— Образование неплатежеспособности должник связывает с ухудшением финансового положения, безуспешной предпринимательской деятельностью и обеспечением за третье лицо. Должник ходатайствует о введении реализации имущества, — говорится в публикации судебного акта.

А в 2019 году предприниматель закрыл и ликвидировал одну из своих фирм.

— Возможно, нарастающие как снежный ком проблемы с бизнесом у Разгуляева и возникающие на этой почве размолвки с Кабо и заставили ее подать на развод и поделить нажитое в браке имущество, — считают в окружении бывшей пары.