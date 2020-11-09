Экс-звезда «Дома-2» показала, чем смогла бы «завести» капитана российской сборной по футболу.

Накануне вся Сеть закипела от возмущения, неловкости, испанского стыда и осуждения по отношению к капитану российской сборной по футболу Артему Дзюбе. Его интимное частное видео попало в Интернет, и теперь спортсмен отстранен от ноябрьских сборов.

40-летняя Виктория Боня , экс-звезда «Дома-2» считает, что именно она спровоцировала Дзюбу на съемку откровенного видеоролика. И показала, какие именно кадры «завели» капитана российской сборной.

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюба на подвиги»,

— подписала Боня.

Подписчики в комментариях стали осуждать девушку за попытку хайпа на чужом несчастье. То, что видео Дзюбы утекло в Сеть, не дает ей права глумиться так публично:

«Очень некрасиво получилось! Лучше бы и не выкладывала», «Всегда когда какая-то шумиха, каждый хочет её перетянуть на себя, вот это и называется хайп», «Как-то совсем не секси… столько денег вбухано, а эффекта 0»,

— пишут некоторые.

Кстати, многие отечественные звезды поддержали Артема Дзюбу в это непростое для него время. Например, Лобода и Валерия считают, что футболист имеет право на личную жизнь. А то, что видео попало в Сеть — не его вина.