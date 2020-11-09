Вдовца Легкоступовой подозревают в новом романе

После гибели певицы поклонники пристально следят за жизнью вдовца, которого изначально обвиняли в плохом отношении к женщине. Недавно же появились слухи о том, что Юрий Фирсов вновь вступил в отношения. Об этом сообщает издание Собеседник.ru

По словам очевидцев, Юрий Фирсов не стал долго печалиться и отправился отдыхать в Турцию, чтобы развлечься с юными девушками. Об этом слышала и близкая подруга певицы клинический психолог Елена Перелыгина. Женщина лично связывалась с мужчиной, чтобы выяснить правду.

Однако сам Юрий слухи о новом романе отрицает и говорит, что отношение к жене не изменилось.

«Мы долго говорили о жизни, о Вале. После нашего разговора у меня изменилось к нему отношение. Фирсов ответил: „Пока я в горе. Мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно“, — поделилась Елена с изданием Собеседник.ru.

Вдовец отметил, что его действительно могли видеть в окружении девушек на регате в Мармарисе, но это были лишь члены команды. Он не позволял себе ничего лишнего в отношении них.