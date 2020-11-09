Не каждому удается похудеть путем тренировок и приходится прибегать за медицинской помощью. Год назад юморист Александр Морозов решился на операцию по уменьшению объема желудка. Объемы уменишились, однако операция не стала для него последней.

@morozov_artist

Совсем скоро артист вновь окажется на столе хирурга, чтобы похудеть еще больше и убрать обвисшую кожу. По словам актера, на молодом теле кожа еще может подтянуться самостоятельно, но в 47 лет эффекта можно добиться только операционным путем.

«Гастрошунтирование. которое мне провели — обратимая операция, то есть все можно вернуть на свои места, но мне настолько комфортно в нынешнем теле, что я не хочу ничего менять. Мало того, я перенес еще одну операцию — хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка. Так что стремлюсь к идеалу, буду худеть. Дискомфорта нет, голодных глаз нет, если только на женщин. На данный момент вешу 95 килограммов, изначально весил 140. У меня нет зацикленности на весе и никогда этого не было. Мне просто стало тяжело жить с лишним весом. У полного мужчины падает тестостерон, а это прямая связь с желанием жить, творить, любить. Просто становишься куском сала с глазами, а сейчас я молод и прекрасен», — поделился Александр Алексеевич со «СтарХитом».

Стоит отметить, что вкусовые предпочтения Морозова после операции почти не изменились, разве что сладкого актер стал есть меньше.

«Меня предупреждали, что буду есть меньше сладкого, в итоге так и вышло на самом деле. Сам не знаю, почему так произошло. А ведь я всегда был сладкоежкой, раньше уснуть не мог без шоколада. Сейчас бывает, съем дольку-две лакомства и все, больше не лезет. Эта операция на желудок позволяет мне и торт съесть на ночь, и я не поправлюсь, то есть еда в моем организме попросту не усваивается. Есть один побочный эффект — приходится пить достаточно большое количество витаминов…» — отметил юморист.

Артист мечтает похудеть еще на 20 килограммов.