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Беременность

Федосеева-Шукшина разведется с Алибасовым 

Lenta.ru и ещё 13 3 часа назад
Федосеева-Шукшина разведется с Алибасовым
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Копию заявления о расторжении брака опубликовал РЕН ТВ.
Заявление подано в суд. О планах на развод сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной», — отметил Горжанкин. Он заявил, что в ближайшее время музыкальный продюсер озвучит свою позицию по данному вопросу.
По словам Юлии Вербицкой-Линник, адвоката Федосеевой-Шукшиной, она уже связалась с представителями Алибасова. Сторона актрисы уведомила о поданном в суд заявлении. Дата слушаний по делу пока не объявлена.
Вербицкая-Линник отметила, что поводом для развода супругов стали многочисленные интервью Бари Алибасова, в которых он заявлял о том, что прекратил общаться с супругой. «Последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней», — заявила адвокат.
В сентябре Бари Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной. Продюсер передумал разводиться с актрисой накануне судебного разбирательства.
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Звёзды , Вадим Горжанкин , Лидия Федосеева-шукшина , РЕН ТВ
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