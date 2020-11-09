Федосеева-Шукшина решилась бросить Алибасова

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина все-таки решила развестись с Бари Алибасовым. Актриса подала на развод, а копию заявления о расторжении брака опубликовал РЕН ТВ.

О планах на развод сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин

«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной», — отметил Горжанкин.

По словам адвоката Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, она уже связалась с представителями Алибасова и уведомила о передаче заявления в суд. Точная дата бракоразводного процесса пока не назначена.

Адвокат отметила, что поводом для развода супругов стали интервью Бари о прекращении общения с актрисой и новости о новом романе.