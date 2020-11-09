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Беременность

Федосеева-Шукшина разведется с Алибасовым 

Анастасия Иванова 1 час назад
Федосеева-Шукшина решилась бросить Алибасова
Фото: кадр из передачи телеканала НТВ
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина все-таки решила развестись с Бари Алибасовым. Актриса подала на развод, а копию заявления о расторжении брака опубликовал РЕН ТВ.
О планах на развод сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

«Для Бари Каримовича эта новость стала неожиданной», — отметил Горжанкин.

По словам адвоката Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, она уже связалась с представителями Алибасова и уведомила о передаче заявления в суд. Точная дата бракоразводного процесса пока не назначена.
Адвокат отметила, что поводом для развода супругов стали интервью Бари о прекращении общения с актрисой и новости о новом романе.

«Последней каплей стали публикации о его новой помощнице, а также откровенно вызывающие видео и фотографии с ней», — заявила адвокат.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Шукшина хочет брака дочери с Алибасовым.
Видео дня. Звездные мужчины, простившие неверных жен
Звёзды , Вадим Горжанкин , Лидия Федосеева-шукшина , РЕН ТВ
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