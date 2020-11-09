Все новости на карте

Несмотря на грустные мысли, осеннюю хандру и пандемию, артист продолжает работать. Недавно он отыграл в нескольких спектаклях театра имени Ленсовета.

«Брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится», — цитирует издание Боярского.

Teleprogramma.pro: последние новости

«Не думала, что мое видео так вдохновит»: Боня считает, что ее ролик спровоцировал Дзюбу

Не в ЗАГС, так в суд: Федосеева-Шукшина все-таки решила развестись с Алибасовым

«Кто из парней этим не занимается?»: Лобода вступилась за Дзюбу