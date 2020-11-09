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Беременность

«Ничего не нравится»: 70-летний Боярский резко высказался о себе и о времени 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Старый ворчун, которому ничего не нравится»
Фото: Global Look Press
В этом году Михаил Боярский отметит свое 71-летие. Накануне дня рождения актер разоткровенничалсяна тему своего состояния. Он признался, что мысли на тему смерти и смысла жизни в последнее время стали для него наиболее актуальными. А принять закон природы как должное, он пока не в силах.
Кроме того, он стал очень раздражительным, хотя и понимает, что нужно менее эмоционально относиться ко всему происходящему. Об этом пишет «7Дней.ru».

«Брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится», — цитирует издание Боярского.

Несмотря на грустные мысли, осеннюю хандру и пандемию, артист продолжает работать. Недавно он отыграл в нескольких спектаклях театра имени Ленсовета.
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Звёзды , Михаил Боярский
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