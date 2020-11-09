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Боня съязвила над видео Дзюбы и рассказала, кто его вдохновил 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Экс-звезда «Дома-2» рассказала, что смогла «завести» капитана российской сборной по футболу.
Накануне вся Сеть возмутилась от нелокости и осуждения по отношению к капитану российской сборной по футболу Артему Дзюбе, личное видео которого оказалось на просторах Сети.
40-летняя Виктория Боня, экс-звезда «Дома-2» считает, что именно она спровоцировала Дзюбу на съемку откровенного видеоролика. И показала, какие именно кадры «завели» капитана российской сборной.

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюба на подвиги», — подписала Боня.

На видео девушка активно двигает телом. Однако подписчики такую шутку не оценили и осудили девушку за попытку хайпа на чужом несчастье. Дело в том, что футболиста отстранили от игр за его приватную жизнь.

«Очень некрасиво получилось! Лучше бы и не выкладывала», «Всегда когда какая-то шумиха, каждый хочет её перетянуть на себя, вот это и называется хайп», «Как-то совсем не секси… столько денег вбухано, а эффекта 0».

Несмотря на это, многие отечественные звезды поддержали Дзюбу в это непростое для него время. Ведь тот факт, что видео попало в Сеть — не его вина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малахов выложил постельное селфи Дзюбы.
Женский форум
Звёзды , Видео , Виктория Боня
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