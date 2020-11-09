Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Беременность

70-летний Боярский резко высказался о себе и о времени 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Я — брюзгливый ворчун, которому ничего не нравится»
Фото: @boyarskiy_official
В этом году Михаил Боярский отметит 71-летие. Накануне дня рождения актер честно рассказал, что думает о своем возрасте и как себя ощущает.
Актер признался, что с каждым днем мысли о смерти и смысле жизни становятся для него все более актуальными. Однако ему никак не удается принять скоротечность времени. Это повлияло на то, что он стал очень раздражительным, хотя понимает, что нужно менее эмоционально относиться ко всему происходящему. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

"Я — брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится. У каждого своя дорога, своя жизнь, свой путь, особенно у молодежи. Во многом не согласен, но ругать не хочу. Например, люди сейчас постоянно сидят в гаджетах, больше общаются с неодушевленными предметами, а я привык говорить глаза в глаза", — пишет в своем Instargram-аккаунте Боярский.

Несмотря на свое психологическое состояние, Боярский продолжает работать и играть в Театре имени Ленсовета.
Ранее "Рамблер" сообщал о диете, которая замедляет старение.
Видео дня. Звездные мужчины, простившие неверных жен
Женский форум 1
Звёзды , Михаил Боярский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
02:29
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
Звёзды Любовь
Почему Михаил Жванецкий долго не хотел жениться
26:13
Почему Михаил Жванецкий долго не хотел жениться
Любовь Звёзды
Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
03:19
Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
Звёзды Любовь
Безруков похвастался домашней идиллией
02:48
Безруков похвастался домашней идиллией
Звёзды Дети
Мария Миронова показала годовалого сына
03:04
Мария Миронова показала годовалого сына
Звёзды Дети
Раскрыт секрет диеты для мозга
11:00
Раскрыт секрет диеты для мозга
Еда Здоровье
Яна Поплавская наконец-то показала внука
02:59
Яна Поплавская наконец-то показала внука
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение