В этом году Михаил Боярский отметит 71-летие. Накануне дня рождения актер честно рассказал, что думает о своем возрасте и как себя ощущает.

Актер признался, что с каждым днем мысли о смерти и смысле жизни становятся для него все более актуальными. Однако ему никак не удается принять скоротечность времени. Это повлияло на то, что он стал очень раздражительным, хотя понимает, что нужно менее эмоционально относиться ко всему происходящему. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

"Я — брюзгливый старый ворчун, которому ничего не нравится. У каждого своя дорога, своя жизнь, свой путь, особенно у молодежи. Во многом не согласен, но ругать не хочу. Например, люди сейчас постоянно сидят в гаджетах, больше общаются с неодушевленными предметами, а я привык говорить глаза в глаза", — пишет в своем Instargram-аккаунте Боярский.

Несмотря на свое психологическое состояние, Боярский продолжает работать и играть в Театре имени Ленсовета.