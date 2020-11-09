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Ведущий Первого канала показал свой роскошный особняк 

Lenta.ru 2 часа назад
Ведущий Первого канала показал свой роскошный дом
Фото: НТВ
Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров показал съемочной группе свой роскошный трехэтажный особняк и провел по нему небольшую экскурсию. Сюжет появился в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.
Журналисты выяснили, что телеведущий проживает вместе с женой Полиной и тремя сыновьями в доме площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Внешняя отделка особняка выполнена в бежевых и коричневых тонах, а часть фасада и забора покрыта каменной кладкой.
Внутри дома — минималистичный дизайн с белыми стенами, темной лестницей и кухонным гарнитуром с металлическими акцентами. В общей сложности там располагаются около 20 комнат и несколько бассейнов. На территории участка Диброва есть беседка, два гаража, зона для барбекю, садовые качели и фонтан.

По словам жены телеведущего, благодаря такому ландшафту они могут ходить по газону без обуви и заходить в дом с «абсолютно чистыми ногами».

В эфире программы телеведущий также рассказал о своих помощниках, которые поддерживают владения в порядке. Они ухаживают за садом с газоном, чистят бассейны и вручную моют автомобили. На данный момент на него работает супружеская пара и еще несколько специалистов. Дибров отметил, что уважает труд помощников и считает, что их работа ничем не отличается от других видов деятельности и «требует образования». В разговоре телеведущий также сравнил себя с графом и писателем Львом Толстым и заявил, что может позволить себе «не стирать носки самостоятельно».
В июне этого года российская телеведущая и бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская показала свой новый загородный коттедж, в который переехала вместе со своими детьми. Долгое время у Барановской не было собственной жилплощади в Москве и ей приходилось снимать жилье. В 2017 году телеведущая также приобрела апартаменты, которые стали для нее первой недвижимостью в столице.
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Звёзды , Лев Толстой , Андрей Аршавин , Дмитрий Дибров , Юлия Барановская , НТВ
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