Они привыкли быть на виду у публики с самого раннего возраста, выходя в свет вместе со своими звездными родителями. А когда подросли, решили сами заявить о себе. Некоторые добились почти той же популярности, что их мамы и папы, другие продолжают пользоваться звездными фамилиями родителей. Но ни одну из них точно не назовешь скромницей. Во всяком случае публикации весьма откровенных снимков в социальных сетях не слишком вяжутся с этим словом.
Александра Морозова
Дочь певицы Славы совершенно не стесняется обнаженного тела, свидетельство чему — весьма откровенные фотографии, периодически появляющиеся на странице девушки.
Анастасия Сафонова
Дочь актера Кирилла Сафонова живет за границей и строит там карьеру модели, используя прекрасные внешние данные. Разумеется, случаются в череде прочих и откровенные фотосессии.
У дочери знаменитого тениссиста всегда было все, кроме, по ее признанию, достатка тепла и внимания. Возможно, участие в откровенных фотосессиях и вредные привычки стали способом обратить на себя внимание.
Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, едва ли менее известна, чем ее звездные родители. Девушка работает моделью, снялась в нескольких фильмах и не собирается останавливаться на достигнутом.
Девятнадцатилетняя Кайя Гербер, дочь знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд, невероятно похожа на звездную маму. Неудивительно, что девушка, обладая такими внешними данными пошла по стопам родительницы и стала моделью. Иногда Кайя обнажается на камеру, впрочем, делает это весьма аккуратно.
Ирландия Болдуин
Дочь Ким Бэсингер и Алека Болдуина, в детстве стеснялась своей внешности и не слишком идеальной фигуры. Но позже Ирландия приняла и свой высокий рост (188 см), и стройное, но не слишком худое тело и с удовольствием демонстрирует его подписчикам.