Они привыкли быть на виду у публики с самого раннего возраста, выходя в свет вместе со своими звездными родителями. А когда подросли, решили сами заявить о себе. Некоторые добились почти той же популярности, что их мамы и папы, другие продолжают пользоваться звездными фамилиями родителей. Но ни одну из них точно не назовешь скромницей. Во всяком случае публикации весьма откровенных снимков в социальных сетях не слишком вяжутся с этим словом.

Александра Морозова

Дочь певицы Славы совершенно не стесняется обнаженного тела, свидетельство чему — весьма откровенные фотографии, периодически появляющиеся на странице девушки.

Анастасия Сафонова

Дочь актера Кирилла Сафонова живет за границей и строит там карьеру модели, используя прекрасные внешние данные. Разумеется, случаются в череде прочих и откровенные фотосессии.

У дочери знаменитого тениссиста всегда было все, кроме, по ее признанию, достатка тепла и внимания. Возможно, участие в откровенных фотосессиях и вредные привычки стали способом обратить на себя внимание.

Дочь Ванессы Паради Джонни Деппа , едва ли менее известна, чем ее звездные родители. Девушка работает моделью, снялась в нескольких фильмах и не собирается останавливаться на достигнутом.

Девятнадцатилетняя Кайя Гербер, дочь знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд , невероятно похожа на звездную маму. Неудивительно, что девушка, обладая такими внешними данными пошла по стопам родительницы и стала моделью. Иногда Кайя обнажается на камеру, впрочем, делает это весьма аккуратно.

Ирландия Болдуин