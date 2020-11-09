5 голливудских звезд, которые говорят по-русски

Знание иностранного языка среди российских актеров очень полезный навык для продвижения по карьерной лестнице. Кто знает, может быть придется сниматься в Голливуде. А вот некоторые голливудские звезды владеют русским, несмотря на то, что он считается одним из сложных.

Кейт Бекинсейл

Актриса изучала русский язык в университете. В Оксфорде была очень сильная программа, поэтому Кейт до сих пор многое помнит и даже может поддержать беседу на русском. Свои языковые способности актриса продемонстрировала на вечернем шоу Стивена Кольбера

Ведущий попросил ее перевести несколько фраз на английский. Как ни странно, но она без проблем блестяще справилась с заданием, будто бы практикует русскую речь каждый день.

Милла Йовович

Актриса, которая родилась в Киеве, а детство провела в Москве, русский знает с пеленок. В 80-х годах родители Милы переехали в Америку. Там девушка быстро выучила английский, начала карьеру модели, затем стала сниматься в кино. Актриса не забывает о русских корнях и часто бывает в России.

В один из таких визитов Мила попала на шоу «Вечерний Ургант» и ей пришлось много говорить по-русски. Как-то в своем Instagram она опубликовала видео, на котором читает детям сказку «Муха – цокотуха».

Элизабет Олсен

Эта актриса прославилась на просторах русского интернета отнюдь не цитированием детской классики. На шоу Конана О’Брайена Элизабет шокировала публику знанием русской нецензурной брани. Актриса рассказала ведущему, что полгода жила в России, училась во МХАТе на курсе пластики танца и движений.

Русский язык она знала плохо, но это не помешало ей начать отношения с русским парнем. Он и помог возлюбленной освоить русский, посвятив даже в тайны нецензурной лексики. Как призналась Элизабет , русский она так и не выучила, однако русский мат остался в ее памяти навсегда.

Мила Кунис

Мила Кунис , как и Йовович, родилась в Украине. Несмотря на переезд в США, в семье будущей знаменитости все продолжали общаться между собой на русском. В интервью актриса призналась, что не умеет ни читать, ни писать на русском. В Америку она переехала в шесть лет, поэтому все, что знала в школе, забыла. Однако разговорный русский у нее в совершенстве.

Прекрасное владение языком она продемонстрировала во время пресс-конференции в России.

В 2011 году актриса приехала в Москву для продвижения своего фильма «Секс по дружбе» и на встрече с журналистами она спорила на русском. Также Мила всегда общается с российскими СМИ сама на русском.

Роберт Дауни-младший

У актера нет русских корней, но это не помешало ему выучить несколько базовых фраз. “Железный человек” очень хотел впечатлить русскоязычных фанатов, поэтому подготовил для своего выступления речь на русском. Во время пиар-компании «Мстителей» в Москве он обратился к поклонникам и немного поговорил с ними.

«Добрый вечер, дамы и господа. Русские знаменитости и дети. От имени всех нас мы любим Россию. Спасибо большое!» – сказал Роберт.