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Бородину возмутили обвинения подписчиков в покупке поддельной обуви Dior

Lenta.ru
2 часа назад
Российскую телеведущую Ксению Бородину возмутили обвинения подписчиков, которые сочли ее новую обувь поддельной. Видео появились в сторис на ее странице в Instagram.
Знаменитость опубликовала серию роликов, в которых показала длинные сапоги модного дома Dior, выполненные из телячьей кожи и оформленные регулируемым нейлоновым ремнем с надписью CD, а также рифленой резиновой подошвой. Стоимость такой обуви в бутиках бренда равна 1490 долларам (113 тысяч рублей).
На размещенных кадрах Бородина рассказывает подписчикам, что увидела передачу, в которой ее обвиняли в покупке фейковых вещей люксовых марок. По ее словам, одна из пользовательниц посчитала, что телеведущая приобрела подделку, поскольку застежка ремня на ее сапогах располагалась спереди, а не сбоку, как на аналогичной обуви на официальном сайте Dior.
«Ты зарабатываешь хорошие деньги и можешь себе позволить купить такого рода сапоги. Потом какие-то козлы снимают про тебя программу и говорят какую-то ерунду. Я считаю, что это несправедливо», — пояснила Бородина в ролике.
В сентябре Ксению Бородину пристыдили в сети за слишком короткие шорты на школьной линейке. Она сфотографировалась на фоне школы вместе с мужем Курбаном Омаровым и дочерьми: Теоной и Марусей. Ее запечатлели в белой рубашке, пиджаке и черных мини-шортах.
Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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