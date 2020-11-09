Знаменитость опубликовала серию роликов, в которых показала длинные сапоги модного дома Dior, выполненные из телячьей кожи и оформленные регулируемым нейлоновым ремнем с надписью CD, а также рифленой резиновой подошвой. Стоимость такой обуви в бутиках бренда равна 1490 долларам (113 тысяч рублей).