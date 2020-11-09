Панайотов объяснил, почему украинский борщ вкуснее

«Я от мамы с Украины стабильно привожу по три лишних килограмма веса. И этому есть объяснение. Мне очень нравится украинский борщ. От русского он отличается тем, что в нем нет свеклы. Я могу за раз съесть три тарелки. А если сверху еще и пампушки!»