Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Беременность

«Это просто взрыв вкуса»: Панайотов объяснил, почему украинские борщ и вареники вкуснее русских 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Панайотов объяснил, почему украинский борщ вкуснее
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Александр Панайотов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему украинские борщ и вареники на Украине вкуснее русского варианта этих известных блюд.

«Я от мамы с Украины стабильно привожу по три лишних килограмма веса. И этому есть объяснение. Мне очень нравится украинский борщ. От русского он отличается тем, что в нем нет свеклы. Я могу за раз съесть три тарелки. А если сверху еще и пампушки!»

Александр Панайотов Как отметил певец, также он без ума от украинских вареников.

Нет ничего вкуснее украинских вареников. Это просто взрыв вкуса. В Москве мне почему-то попадаются все время сладкие вареники с творогом. А мне больше нравится соленый творог. Да еще если со сметаной. То они сами просто в рот залетают»,

— заметил известный певец.
Напомним, что Александр Панайотов родился в Запорожье на Украине. С 2005 года он пытается отобраться на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» от России, но пока безуспешно.
Видео дня. Звездные мужчины, простившие неверных жен
Teleprogramma.pro: последние новости
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц тайно зарегистрировали брак Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц тайно зарегистрировали брак «Я решила усыновить ребенка»: Любовь Успенская хочет взять малыша из сиротского дома «Я решила усыновить ребенка»: Любовь Успенская хочет взять малыша из сиротского дома «Не думала, что мое видео так вдохновит»: Боня считает, что ее ролик спровоцировал Дзюбу «Не думала, что мое видео так вдохновит»: Боня считает, что ее ролик спровоцировал Дзюбу
Женский форум
Звёзды , Александр Панайотов , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
02:29
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
Звёзды Любовь
Почему Михаил Жванецкий долго не хотел жениться
26:13
Почему Михаил Жванецкий долго не хотел жениться
Любовь Звёзды
Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
03:19
Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
Звёзды Любовь
Безруков похвастался домашней идиллией
02:48
Безруков похвастался домашней идиллией
Звёзды Дети
Мария Миронова показала годовалого сына
03:04
Мария Миронова показала годовалого сына
Звёзды Дети
Раскрыт секрет диеты для мозга
11:00
Раскрыт секрет диеты для мозга
Еда Здоровье
Яна Поплавская наконец-то показала внука
02:59
Яна Поплавская наконец-то показала внука
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение