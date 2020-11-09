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Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы 

Lenta.ru 1 час назад
Лазарев разделся в поддержку Дзюбы
Фото: @lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев разделся в поддержку футболиста Артема Дзюбы, замешанного в скандале с интимным видео. Артист опубликовал откровенное фото в Instagram-сторис.
На сделанном в зеркале селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.
@lazarevsergey
Ранее спортсмена поддержал российский актер и режиссер Данила Козловский. «Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — отреагировал кинематографист в своем Instagram-аккаунте.
7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».
После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.
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Звёзды , Станислав Черчесов , Сергей Лазарев , Данила Козловский , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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