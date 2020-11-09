Лазарев разделся в поддержку Дзюбы

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Российский певец Сергей Лазарев разделся в поддержку футболиста Артема Дзюбы, замешанного в скандале с интимным видео. Артист опубликовал откровенное фото в Instagram -сторис.

На сделанном в зеркале селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.

@lazarevsergey

Ранее спортсмена поддержал российский актер и режиссер Данила Козловский . «Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!» — отреагировал кинематографист в своем Instagram-аккаунте.