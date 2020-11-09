На слуху: Лазарев разделся в поддержку Дзюбы 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@marchi25

Звездная пара Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц наконец-то зарегистрировали отношения. Факт женитьбы звезда сериала «Кухня» подтвердил изданию StarHit. Торжество не было пышным, а о свадьбе широкой общественности предпочли не сообщать.

@legkostupovavalentina

После гибели певицы поклонники пристально следят за жизнью вдовца, которого изначально обвиняли в плохом отношении к женщине. Недавно же появились слухи о том, что Юрий Фирсов вновь вступил в отношения.

По словам очевидцев, он не стал долго печалиться и отправился отдыхать в Турцию, чтобы развлечься с юными девушками.

@lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев разделся в поддержку футболиста Артема Дзюбы, замешанного в скандале с интимным видео. Артист опубликовал откровенное фото в Instagram-сторис.

На сделанном в зеркале селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.

@kafelnikova_a

Они привыкли быть на виду у публики с самого раннего возраста, выходя в свет вместе со своими звездными родителями. А когда подросли, решили сами заявить о себе. Некоторые добились почти той же популярности, что их мамы и папы, другие продолжают пользоваться звездными фамилиями родителей. Но ни одну из них точно не назовешь скромницей. Во всяком случае публикации весьма откровенных снимков в социальных сетях не слишком вяжутся с этим словом.

Знание иностранного языка среди российских актеров очень полезный навык для продвижения по карьерной лестнице. Кто знает, может быть придется сниматься в Голливуде. А вот некоторые голливудские звезды владеют русским, несмотря на то, что он считается одним из сложных.