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Беременность

На слуху: Лазарев разделся в поддержку Дзюбы 

Анастасия Иванова 52 минуты назад
На слуху: Лазарев разделся в поддержку Дзюбы
Фото: @lazarevsergey
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Звезда «Кухни» тайно женился на Татьяне Арнтгольц

@marchi25
Звездная пара Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц наконец-то зарегистрировали отношения. Факт женитьбы звезда сериала «Кухня» подтвердил изданию StarHit. Торжество не было пышным, а о свадьбе широкой общественности предпочли не сообщать.
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Вдовца Легкоступовой подозревают в новом романе

@legkostupovavalentina
После гибели певицы поклонники пристально следят за жизнью вдовца, которого изначально обвиняли в плохом отношении к женщине. Недавно же появились слухи о том, что Юрий Фирсов вновь вступил в отношения.
По словам очевидцев, он не стал долго печалиться и отправился отдыхать в Турцию, чтобы развлечься с юными девушками.
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Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы

@lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев разделся в поддержку футболиста Артема Дзюбы, замешанного в скандале с интимным видео. Артист опубликовал откровенное фото в Instagram-сторис.
На сделанном в зеркале селфи можно увидеть обнаженный торс исполнителя. Лазарев сопроводил снимок хештегом #ЯМыДзюба.
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Откровенные фотографии звездных наследников

@kafelnikova_a
Они привыкли быть на виду у публики с самого раннего возраста, выходя в свет вместе со своими звездными родителями. А когда подросли, решили сами заявить о себе. Некоторые добились почти той же популярности, что их мамы и папы, другие продолжают пользоваться звездными фамилиями родителей. Но ни одну из них точно не назовешь скромницей. Во всяком случае публикации весьма откровенных снимков в социальных сетях не слишком вяжутся с этим словом.
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5 голливудских звезд, которые говорят по-русски

Знание иностранного языка среди российских актеров очень полезный навык для продвижения по карьерной лестнице. Кто знает, может быть придется сниматься в Голливуде. А вот некоторые голливудские звезды владеют русским, несмотря на то, что он считается одним из сложных.
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Видео дня. Звездные мужчины, простившие неверных жен
Женский форум
Звёзды , Татьяна Арнтгольц , Сергей Лазарев , Марк Богатырев , Юрий Фирсов
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