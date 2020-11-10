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Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина в сториз Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков, призналась, что Первый канал делал ей предложение о съемках в проекте «Ледниковый период», который сегодня с успехом показывают на телевидении. При этом она ответила отказом.

@borodylia

«Меня приглашали. Мне было очень приятно, но нет. Я отказалась».

Отметим, что переговоры велись в конце февраля — начале марта 2020 года. При этом представители Первого канала отмечали, что звонят от хореографа Ильи Авербуха . Таким образом, можно сделать вывод, что именно постановщик ледовых шоу хотел лично видеть Ксению Бородину на проекте.