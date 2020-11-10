Как пережила гибель маленькой дочки Елена Захарова 

Ролик рассказывает об актрисе Елена Захаровой, которой пришлось пережить настоящую катастрофу — несколько лет назад Елена потеряла восьмимесячную дочь. В 2011 году актриса и её тогдашний супруг, бизнесмен Сергей Мамотов, стали родители малышки. К сожалению, девочка умерла, не дожив до года, и это подкосило Елену. Осложнил ситуацию и уход мужа, который не смог вынести смерть дочки. Как артистка сумела выкарабкаться и как она живёт сегодня, узнайте из видео.
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