По словам сына продюсера, сейчас они с отцом сидят вдвоем и заливают свое горе спиртным. Подробности — на WomanHit.ru Очередная новость, касающаяся личной жизни Бари Алибасова , взволновала поклонников продюсера. Его жена Л идия Федосеева-Шукшина подала на развод . Впрочем, на этом семейные проблемы у Алибасовых не закончились. Окзывается, жена Бари-младшего Виолетта тоже подала на развод. Причем сам узнал об этом случайно. О том, что же случилось, Бари Алибасов-младший откровенно рассказал WomanHit.ru.

— Моя супруга развелась со мной два дня назад, а я даже не был в курсе, — поведал Бари-младший. — Это какой-то злой рок начала ноября. Мы вместе с папой сейчас плачем, накатили по этому поводу. Потому что у нас с отцом совместная семейная трагедия: нас бросили жены. Есть несколько вариантов, почему это случилось. Первый: сильнейшие солнечные бури, во время которых женщины, у которых даже идеальные мужья, начинают зачем-то подавать на развод. Причем именно на Алибасовых.

— А если опуститься на землю? Что произошло в ваших отношениях с Виолеттой?

— История такая. Меня жена просила сохранять ей верность последние года четыре. Два из них я посылал ее и говорил, мол, отстань: сплю, с кем хочу. Не нравится — уходи. Через два года она решила меня заставить силой не изменять, сказав, что в противном случае разведется и отнимет у меня дочь. Я тоже ее послал. Потому что когда Алибасовым ставят ультиматумы, эти люди идут подальше. Довольно долгое время я жил отдельно. Но учитывая, что я дочь свою люблю и хочу, чтобы она росла в комфорте, а мама находится в постоянных истериках, я пообещал супруге ни с кем больше не спать и переехать к ней обратно. Хотя во всех своих предыдущих семи браках я говорил: "Женщины, изменяю я или нет, это не ваше дело. Но пока я с вами в кровати, я никому не изменяю. Когда я вышел — живу своей жизнью'. И вот когда снова к ней вернулся, я полгода держался.

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Я хотел попробовать жить вместе, чтобы ребенок видел и маму, и папу. Я чуть ли не плакал, когда дочь выбегала на улицу и отказывалась идти дальше, пока ее не возьмет за одну ручку папа, а за другую — мама. Я видел, насколько дочери это важно, поэтому подумал, что потерплю. Глядишь, научусь спать только с женой. В итоге я вернулся домой, подарил супруге то, что никому не дарил раньше — исключительное место в постели. А жена при этом не удосужилась даже отменить развод.

— Как это?

— Мы с ней три раза ходили в суд по поводу развода, нас не разводили. А сначала она вообще подавала в суд на алименты без развода. Оказывается, на алименты можно подать, находясь в браке. Она хотела, чтобы я сидел дома, воспитывал дочь и при этом где-то ей еще сто тысяч в месяц доставал. Потом она решила получить миллион. И когда ей сказали, что без расставания вряд ли удастся получить миллион, она добавила к этому требованию еще и развод. При этом у меня официальный доход с гулькин нос. Я же хитрый предприниматель, который живет в России. После этого жена решила со мной помириться. Она со мной помирилась, но оставила нетронутыми все заявления о разводе. И вот я ни с того ни с сего проснулся в формате холостяка.

— И как же вы узнали об этом?

— Жена устроила скандал утром на почве того, что она не готова выполнять мои сексуальные запросы. И во время этой ссоры она мне сказала, мол, и вообще ты мне уже не муж. «Как не муж»? — спросил я. И осознал, что она специально устроила ссору, чтобы я не начал скандал из-за развода. Все бабы так обычно делают — сначала совершают что-нибудь плохое, а за полчаса до того, как мужчина должен узнать, начинают ссору, чтобы он еще и виноват был.

— Стесняюсь спросить, а что не так с вашими запросами интимного характера?

— Дело в том, что у меня возникли разногласия с женой на сексуальной почве. Все, что я видел в детстве дома у папы, папина школа, сделало меня достаточно искушенным в вопросах интима. И я сказал своей жене, что если я ни с кем больше не сплю, то будь добра осуществлять все мои фантазии, которые я удовлетворял в других местах. На это мне жена ответила, что она не готова выполнять все мои интимные запросы, потому что ей такое мама не разрешила. Ей было бы стыдно рассказать об этом родительнице. И вот это стало финальной точкой, после которой я уже не хочу с ней сходиться опять. Когда женщина требует от тебя верности, но при этом согласовывает секс со своей мамой, это ни в какие ворота не лезет. Я сейчас переехал в Калининград, чтобы быть поближе к дочке, так как ни один суд мне дочку не отдаст, пока она маленькая. Поэтому приходится сейчас воспитывать дочку на маминых условиях.

— Как именно?

— Когда я с женой общаюсь как с мамой ребенка, мне комфортно, но когда как с женщиной — я сразу чувствую, что ко мне в постель одновременно с женой пытается залезть теща. А к таким извращениям я не готов при всей своей подготовке. (Смеется.) Я свою бывшую жену как маму своего ребенка люблю, каждый день вожу дочь в школу для маленьких. Так что ничего не меняется, кроме того, что я в активном поиске прекрасной девушки. Я всегда хотел много детей от разных женщин. И у меня сейчас есть возможность настрогать алибаситов с новыми генами.