Аптечный блогер объявила о третьей беременности

Аптечный блогер Екатерина Диденко , пережившая смерть мужа в конце февраля этого года, сообщила о беременности.

Напомним, что Диденко прославилась девять месяцев назад, когда в день ее рождения во время вечеринки с сухим льдом погиб ее супруг и двое друзей. Екатерина недолго горевала в одиночестве и быстро закрутила новый роман.

Избранником Диденко стал актер Влад Черных, которого блогер первое время скрывала от поклонников. Сейчас Диденко то и дело демонстрирует пользователям свои новые отношения и при этом сталкивается с волной негатива. Многие подписчики не понимают, как Екатерина могла так быстро забыть погибшего мужа, от которого родила двоих детей.

На днях Диденко и вовсе ошарашила поклонников новостью о том, что она ждет третьего ребенка. Екатерина сделала тест на беременность, который оказался положительным, но сама блогер пока что не уверена, что действительно находится в положении.

«Я отказываюсь в это верить. Я же пью противозачаточные. Придется пережить заново все девять месяцев, аж плохо стало, потому что первые две беременности дались мне достаточно сложно. У меня были затяжные токсикозы», — поделилась переживаниями Диденко.

В ближайшее время Екатерина отправится к врачу и точно узнает, действительно ли она ждет ребенка.