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Беременность

Аптечный блогер Екатерина Диденко объявила о третьей беременности 

Экспресс газета 1 час назад
Аптечный блогер объявила о третьей беременности
Фото: Instagram
Аптечный блогер Екатерина Диденко, пережившая смерть мужа в конце февраля этого года, сообщила о беременности.
Напомним, что Диденко прославилась девять месяцев назад, когда в день ее рождения во время вечеринки с сухим льдом погиб ее супруг и двое друзей. Екатерина недолго горевала в одиночестве и быстро закрутила новый роман.
Избранником Диденко стал актер Влад Черных, которого блогер первое время скрывала от поклонников. Сейчас Диденко то и дело демонстрирует пользователям свои новые отношения и при этом сталкивается с волной негатива. Многие подписчики не понимают, как Екатерина могла так быстро забыть погибшего мужа, от которого родила двоих детей.
На днях Диденко и вовсе ошарашила поклонников новостью о том, что она ждет третьего ребенка. Екатерина сделала тест на беременность, который оказался положительным, но сама блогер пока что не уверена, что действительно находится в положении.
«Я отказываюсь в это верить. Я же пью противозачаточные. Придется пережить заново все девять месяцев, аж плохо стало, потому что первые две беременности дались мне достаточно сложно. У меня были затяжные токсикозы», — поделилась переживаниями Диденко.
В ближайшее время Екатерина отправится к врачу и точно узнает, действительно ли она ждет ребенка.
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