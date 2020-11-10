«Это сделала София. Ей было 11 лет. Был день театра. Она специально мне посвятила эту работу. Она сделала специальную рамочку, чтобы юбочка не поменялась. И, наверное, будет не лишним тебе сказать, что когда было девять дней Софии, то она сорвалась со стены. Я заново подклеивал. Вот просто висела и раз упала. Девять дней. Так что вот такая мистика. Она хотела сказать: «Держись папа».