Глюкозу осудили за откровенное фото в купальнике

Российская исполнительница Наталья Ионова , выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала снимок в откровенном наряде, и была обругана в сети. Фотография появилась на ее странице в Instagram

@glukozamusic

На размещенном кадре певица позирует, сидя боком к фотографу в слитном велюровом купальнике фиолетового цвета. Ее запечатлели на фоне растений. Она также надела черные грубые ботинки из кожи. На лицо знаменитости нанесен яркий макияж: коричневые тени и помада розового цвета.

Подписчики Глюкозы раскритиковали ее за чересчур откровенный образ в комментариях под постом, который набрал больше 60 тысяч лайков. «Красиво, но где та грань между эстетикой и продажей?», «Глюкоза теперь решила свое тело показывать. Песни закончились», «Как стремно», «Ну это уже чересчур!», «Ни стыда, ни совести», — высказывались пользователи.