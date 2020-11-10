Похоронившая мужа Диденко объявила о беременности

Аптечный блогер Екатерина Диденко сообщила о беременности в своем Instagram.

Диденко прославилась девять месяцев назад, когда в день ее рождения во время вечеринки с сухим льдом погиб ее супруг и двое друзей. Но Екатерина быстро оправилась от потери и представила подписчикам нового мужчину.

На днях Диденко ошарашила поклонников новостью о том, что она ждет третьего ребенка.

«Я отказываюсь в это верить. Я же пью противозачаточные. Придется пережить заново все девять месяцев, аж плохо стало, потому что первые две беременности дались мне достаточно сложно. У меня были затяжные токсикозы», — поделилась переживаниями Диденко.

Подписчики не понимают, как так быстро можно было забыть мужа и пишут девушке негативные комментарии.