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Беременность

Аптечный блогер объявила о третьей беременности 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Похоронившая мужа Диденко объявила о беременности
Фото: @didenko.katerina
Аптечный блогер Екатерина Диденко сообщила о беременности в своем Instagram.
Диденко прославилась девять месяцев назад, когда в день ее рождения во время вечеринки с сухим льдом погиб ее супруг и двое друзей. Но Екатерина быстро оправилась от потери и представила подписчикам нового мужчину.
На днях Диденко ошарашила поклонников новостью о том, что она ждет третьего ребенка.

«Я отказываюсь в это верить. Я же пью противозачаточные. Придется пережить заново все девять месяцев, аж плохо стало, потому что первые две беременности дались мне достаточно сложно. У меня были затяжные токсикозы», — поделилась переживаниями Диденко.

Подписчики не понимают, как так быстро можно было забыть мужа и пишут девушке негативные комментарии.
Ранее "Рамблер" сообщало беременности Равшаны Курковой.
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