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Беременность

Глюкозу раскритиковали за чересчур откровенное фото в купальнике 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала снимок в купальнике в своем Instagram. Однако вместо похвалы девушка получила один негатив.
На размещенном кадре певица позирует, сидя боком к фотографу в слитном велюровом купальнике и кожаных ботинках. Правда, купальник состоит из такого количества ткани, что практически полностью обнажает фигуру певицы, которой она не стесняется.
@glukozamusic
Правда, вместо восторга подписчики Глюкозы разразились критикой за чересчур откровенный наряд.

«Красиво, но где та грань между эстетикой и продажей?», «Глюкоза теперь решила свое тело показывать. Песни закончились», «Как стремно», «Ну это уже чересчур!», «Ни стыда, ни совести», — высказывались пользователи.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как скандалы влияют на секс.
Звёзды , Видео , Наталья Ионова
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