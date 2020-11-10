Ивлеева получила штрафы на 165 тысяч рублей 

Телеведущая Настя Ивлеева, которая не так давно похвасталась, что разогнала свою новомодную машину спорткар Lamborghini Aventador до максимальной скорости 343 километра в час, оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.

Специалисты сервиса avtocod.ru выяснили, что звезда умудрилась за последние три месяца собрать 142 штрафа на крупную сумму превышающую 164 тысячи рублей! Из них 23 до сих пор не оплачены. Настя Ивлеева.

Интересно, что почти все штрафы у звезды за превышение скорости. В некоторые дни камеры видеонаблюдения фиксировали, что она по пять раз нарушала правила дорожного движения. По каким-то причинам, звезда пренебрегает законами неизвестно. При этом, надо признать, что она еще и подвергает опасности других водителей, которые могут пострадать от ее быстрого и лихого вождения.

«Что тут сказать? С одной стороны, гонять по российским дорогам и опасно, и запрещено законом. Но с другой стороны — кто удержится от соблазна скорости, сев за руль такого мощного спорткара?»

— сделали вывод специалисты популярного сервиса. больше по теме