Шепелев сделал неожиданное признание 

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram опубликовал откровенный пост о своей прежней жизни. По его словам, он не понаслышке знает, что такое трудности. Бывали периоды, когда шоумен вставал в шесть часов утра. Выпивал стакан теплого чая с медом, пробегал по 10 километров. После этого делал растяжку, подтягивался, отжимался, принимал контрастный душ и съедал полезный углеводный завтрак.

«Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина. Сейчас утренние ритуалы стали гораздо проще: проснулся, улыбнулся, выпил стакан воды и пошел будить ребенка в школу».

Дмитрий Шепелев Также Дмитрий Шепелев отметил, что в его жизни есть мечта. Именно ради нее он просыпается рано утром и каждый день думает о ее осуществлении.