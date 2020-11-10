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Беременность

Шепелев сделал неожиданное признание 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Шепелев сделал неожиданное признание
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram опубликовал откровенный пост о своей прежней жизни. По его словам, он не понаслышке знает, что такое трудности. Бывали периоды, когда шоумен вставал в шесть часов утра. Выпивал стакан теплого чая с медом, пробегал по 10 километров. После этого делал растяжку, подтягивался, отжимался, принимал контрастный душ и съедал полезный углеводный завтрак.

«Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина. Сейчас утренние ритуалы стали гораздо проще: проснулся, улыбнулся, выпил стакан воды и пошел будить ребенка в школу».

Дмитрий Шепелев Также Дмитрий Шепелев отметил, что в его жизни есть мечта. Именно ради нее он просыпается рано утром и каждый день думает о ее осуществлении.
Напомним, что в 2015 году Дмитрий Шепелев похоронил свою гражданскую жену певицу Жанну Фриске, которая умерла от рака мозга. Сейчас он живет с новой девушкой — Екатериной Тулуповой. Она по профессии дизайнер. Общих детей у пары нет, но от прежних отношений у Шепелева есть сын Платон, а Тулупова воспитывает дочь.
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