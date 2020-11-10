Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус 

WMJ.ru 2 часа назад
Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус
Фото: @garikkharlamov
Один из Telegram-каналов сообщил об отношениях 39-летнего Харламова с коллегой, 27-летней Катериной Ковальчук, вместе с которой он снимался в картине «Гусар».
После того, как Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о решении расстаться, в Сети незамедлительно появились слухи о новых романах резидента Comedy. Больше всего обсуждались вероятные отношения Гарика с Яной Кошкиной, однако юморист опроверг их, отметив, что они лишь «пересекались на разных проектах, и из-за этого как-то даже неловко это обсуждать». Однако позже артист дал новый комментарий, в котором признался: журналисты заметили их с Яной в караоке, что и стало причиной слухов о романе.
Как бы то ни было, нынче появилось более весомое опровержение отношений Кошкиной и Харламова: другая женщина! Более того, новая избранница Гарика — копия его экс-супруги. По информации Telegram-канала YOBAJUR, это актриса Катерина Ковальчук, вместе с которой Харламов снимался в картине «Гусар». Авторы канала сообщают, что на данный момент пара проводит время в Сочи,
@katerinakovalchyk
Напомним: для Кристины Асмус брак с Харламовым стал первым. А вот резидент Comedy Club ранее был женат. С 2010 по 2013 год Гарик состоял в официальном браке с Юлией Харламовой. Когда у него начался роман с Асмус, многие обвиняли актрису в том, что она разрушила семью юмориста. Однако сам Гарик все отрицал.
Видео дня. Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
WMJ.ru: последние новости
Звезды, оказавшиеся героями в реальной жизни Звезды, оказавшиеся героями в реальной жизни Звезда «Кухни» Марк Богатырев тайно женился на Татьяне Арнтгольц Звезда «Кухни» Марк Богатырев тайно женился на Татьяне Арнтгольц Фигурист Соловьев показал возлюбленную на фоне слухов о романе с Бузовой Фигурист Соловьев показал возлюбленную на фоне слухов о романе с Бузовой
Женский форум 2
Звёзды , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Екатерину Стриженову заподозрили в беременности
02:30
Екатерину Стриженову заподозрили в беременности
Звёзды
Что будет, если есть гречку каждый день
08:55
Что будет, если есть гречку каждый день
Еда Здоровье
От каких цитрусовых можно потолстеть
06:03
От каких цитрусовых можно потолстеть
Еда Здоровье
61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
02:34
61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
Красота
Звезды, интимные видео которых увидели миллионы
09:18
Звезды, интимные видео которых увидели миллионы
Звёзды
Как пережила гибель маленькой дочки Елена Захарова
03:49
Как пережила гибель маленькой дочки Елена Захарова
Звёзды
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
02:29
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение