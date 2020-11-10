Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус 

Один из Telegram-каналов сообщил об отношениях 39-летнего Харламова с коллегой, 27-летней Катериной Ковальчук, вместе с которой он снимался в картине «Гусар».

Как бы то ни было, нынче появилось более весомое опровержение отношений Кошкиной и Харламова: другая женщина! Более того, новая избранница Гарика — копия его экс-супруги. По информации Telegram-канала YOBAJUR , это актриса Катерина Ковальчук, вместе с которой Харламов снимался в картине «Гусар». Авторы канала сообщают, что на данный момент пара проводит время в Сочи,

@katerinakovalchyk

Напомним: для Кристины Асмус брак с Харламовым стал первым. А вот резидент Comedy Club ранее был женат. С 2010 по 2013 год Гарик состоял в официальном браке с Юлией Харламовой. Когда у него начался роман с Асмус, многие обвиняли актрису в том, что она разрушила семью юмориста. Однако сам Гарик все отрицал.