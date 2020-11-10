Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус 

В Telegram-канале появилась информация о новых отношениях юмориста Гарика Харламова.
После развода Харламова с Асмус, в Сети незамедлительно начали появляться слухи о многочисленных романах юмориста. Гарик все это время опровергал все домыслы по поводу его разгульной жизни, но не на этот раз.
По информации Telegram-канала YOBAJUR, новой девушкой юмориста стала актриса Катерина Ковальчук, вместе с которой Харламов снимался в картине «Гусар». Авторы канала сообщают, что на данный момент пара проводит время в Сочи.
@garikkharlamov
Девушке всего 27 лет и она безумно похожа на Кристину Асмус. В Сети уже появилось множеству шуток на тему того, что Харламов нашел себе копию бывшей жены.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Харламов довел мошенника до нервного срыва.