Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Беременность

Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Telegram-канале появилась информация о новых отношениях юмориста Гарика Харламова.
После развода Харламова с Асмус, в Сети незамедлительно начали появляться слухи о многочисленных романах юмориста. Гарик все это время опровергал все домыслы по поводу его разгульной жизни, но не на этот раз.
По информации Telegram-канала YOBAJUR, новой девушкой юмориста стала актриса Катерина Ковальчук, вместе с которой Харламов снимался в картине «Гусар». Авторы канала сообщают, что на данный момент пара проводит время в Сочи.
@garikkharlamov
Девушке всего 27 лет и она безумно похожа на Кристину Асмус. В Сети уже появилось множеству шуток на тему того, что Харламов нашел себе копию бывшей жены.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Харламов довел мошенника до нервного срыва.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Екатерину Стриженову заподозрили в беременности
02:30
Екатерину Стриженову заподозрили в беременности
Звёзды
Что будет, если есть гречку каждый день
08:55
Что будет, если есть гречку каждый день
Еда Здоровье
От каких цитрусовых можно потолстеть
06:03
От каких цитрусовых можно потолстеть
Еда Здоровье
61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
02:34
61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
Красота
Звезды, интимные видео которых увидели миллионы
09:18
Звезды, интимные видео которых увидели миллионы
Звёзды
Как пережила гибель маленькой дочки Елена Захарова
03:49
Как пережила гибель маленькой дочки Елена Захарова
Звёзды
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
02:29
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение