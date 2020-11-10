Кабо ушла от разорившегося мужа-миллионера 

Не в деньгах счастье, а в их количестве?

Красавица Ольга Кабо рассталась с мужем. Пикантная подробность развода: перед тем, как пара разошлась, 60-летний миллионер потерял все свое состояние. Как пишет « Экспресс— газета », мужчина задолжал кредиторам 362 млн рублей и по суду был признан банкротом.

Кабо и Разгуляев встретились в 2009 году, и каждый уже имел опыт в отношениях. Харизматичный Николай покорил Ольгу своим умением красиво ухаживать и деловой хваткой. С виду они казались идеальной парой — красавица и миллионер. У них родился сын, и Ольга ни в чем не нуждалась. Они жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.

Однако со временем выяснилось, что финансовое состояние Разгуляева оказалось не столь стабильным. В 2011 году бизнесмен основал фирму по обслуживанию и ремонту автотранспорта и стал генеральным директором автопредприятия. Уже в 2012-м он оказался учредителем еще одной перспективной компании в сфере программирования и связи.

В это же время у бизнесмена начались проблемы. В результате в 2019 году миллионер закрыл и ликвидировал одну из своих фирм. Он сам обратился с заявлением в арбитражный суд Москвы о признании себя несостоятельным. Супруги перестали появляться вместе на публике и, наконец, окончательно расстались. После развода Ольге досталась квартира в Москве.