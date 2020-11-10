Овсиенко задумалась о суррогатном материнстве 

Несмотря на то что Татьяна Овсиенко сейчас редко выступает, ее имя то и дело появляется в СМИ в связи со слухами о проблемах в отношениях певицы и ее возлюбленного. Но артистка уверяет: в ее семье все идеально, вместе с избранником она даже подумывает стать мамой.

Недавно в ряде СМИ появились новости о том, что возлюбленный Татьяны Овсиенко пристрастил ее алкоголю и регулярно проявляет агрессию в адрес певицы. Однако исполнительница уверяет, что ее отношения с избранником идеальны. Она была рада проводить больше времени с Александром во время карантина.

Татьяна призналась, что иногда, как и в любой паре, у них возникали небольшие конфликты, но влюбленные решали их просто расходясь в разные комнаты. Зато долгое время, проведенное в одном пространстве, артистка по-настоящему сблизилась с Александром и даже задумалась о том, чтобы снова стать мамой.

Правда, 54-летняя певица понимает, что из-за возраста у нее может не получиться забеременеть и выносить малыша самостоятельно, поэтому она задумалась о суррогатном материнстве.

«Ребеночка очень хотим. Мы — верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст! Александр предлагает обратиться за помощью к суррогатной матери, а Игорь рекомендует взять сироту из детдома. Пока думаем!»

— рассказала Татьяна.

Выходить замуж певица не собирается, она уверена, что штамп в паспорте ничего не изменит в ее отношениях с Александром. Но пара подумывает о церковном венчании.