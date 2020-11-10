Ивлеева получила штрафы на 165 тысяч рублей 

Ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая не так давно хвасталась своей спортивной машиной Lamborghini Aventador, оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.

Специалисты сервиса avtocod.ru выяснили, что звезда умудрилась всего за три месяца собрать 142 штрафа на сумму превышающую 164 тысячи рублей! И 23 из них до сих пор не оплачены.

Интересно, что почти все штрафы у звезды за превышение скорости. В некоторые дни камеры видеонаблюдения фиксировали, что она по пять раз нарушала правила дорожного движения. Мало того, что звезда пренебрегает законами, так еще и подвергает опасности других водителей.