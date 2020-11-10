Ещё
Далее:
Читайте также:
Все серии культовой новинки
Все серии культовой новинки Смотреть онлайн ⟶
Беременность

Ивлеева получила штрафы на 165 тысяч рублей 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая не так давно хвасталась своей спортивной машиной Lamborghini Aventador, оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.
Специалисты сервиса avtocod.ru выяснили, что звезда умудрилась всего за три месяца собрать 142 штрафа на сумму превышающую 164 тысячи рублей! И 23 из них до сих пор не оплачены.
Интересно, что почти все штрафы у звезды за превышение скорости. В некоторые дни камеры видеонаблюдения фиксировали, что она по пять раз нарушала правила дорожного движения. Мало того, что звезда пренебрегает законами, так еще и подвергает опасности других водителей.

«Что тут сказать? С одной стороны, гонять по российским дорогам и опасно, и запрещено законом. Но с другой стороны — кто удержится от соблазна скорости, сев за руль такого мощного спорткара?», подытожили специалисты сервиса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Олег Майями чувствовал к Ивлеевой.
Женский форум 6
Звёзды , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Екатерину Стриженову заподозрили в беременности
02:30
Екатерину Стриженову заподозрили в беременности
Звёзды
Что будет, если есть гречку каждый день
08:55
Что будет, если есть гречку каждый день
Еда Здоровье
От каких цитрусовых можно потолстеть
06:03
От каких цитрусовых можно потолстеть
Еда Здоровье
61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
02:34
61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
Красота
Звезды, интимные видео которых увидели миллионы
09:18
Звезды, интимные видео которых увидели миллионы
Звёзды
Как пережила гибель маленькой дочки Елена Захарова
03:49
Как пережила гибель маленькой дочки Елена Захарова
Звёзды
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
02:29
Друзья раскрыли, как Карпович соблазняла Ягудина
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение