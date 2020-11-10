Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram опубликовал откровенный пост о своей прежней жизни. Мужчина порассуждал о том, какой разной может быть жизнь.

В одно время шоумен вел здоровый образ жизни, бегал по 10 километров и находился в абсолютной гармонии, а потом происходило нечто и все менялось.

«Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина. Сейчас утренние ритуалы стали гораздо проще: проснулся, улыбнулся, выпил стакан воды и пошел будить ребенка в школу».

Дмитрий Шепелев рассказал, что сейчас радаоваться жизни ему помогает мечта и ребенок, которого необходимо растить.