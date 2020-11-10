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Беременность

Шепелев сделал неожиданное признание 

Анастасия Иванова 37 минут назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram опубликовал откровенный пост о своей прежней жизни. Мужчина порассуждал о том, какой разной может быть жизнь.
В одно время шоумен вел здоровый образ жизни, бегал по 10 километров и находился в абсолютной гармонии, а потом происходило нечто и все менялось.

«Но бывало и по-другому, когда я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина. Сейчас утренние ритуалы стали гораздо проще: проснулся, улыбнулся, выпил стакан воды и пошел будить ребенка в школу».

Дмитрий Шепелев рассказал, что сейчас радаоваться жизни ему помогает мечта и ребенок, которого необходимо растить.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Успенская хочет взять ребенка из детдома.
Звёзды , Видео , Дмитрий Шепелев
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