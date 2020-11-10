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Секс Беременность Свадьбы

Овсиенко задумалась о суррогатном материнстве 

Стелла Шмель 3 часа назад
Овсиенко задумалась о суррогатном материнстве
Фото: Instagram
Певица Татьяна Овсиенко в откровенном интервью рассказала о семейной жизни с гражданским мужем Александром Меркуловым. В числе прочего, артистка ответила и на вопрос о детях. Овсиенко призналась, что стала свидетельницей того, как карантин разрушал одни пары и скреплял другие. Также она рассказала, что произошло и с ее отношениями. Ее слова приводит издание "Собеседник".

"Вы знаете, кто-то в карантин разводится, а кто-то ложится в роддом. У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим. Мы — верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь — взять ребеночка из детского дома",

— поделилась певица.
Татьяна Овсиенко отметила, что пока они обсуждают на семейном совете все возможные варианты, но к единому мнению пока не пришли.
Ранее "Рамблер" писал, что похоронившая мужа Диденко объявила о беременности.
Видео дня. Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
Женский форум
Звёзды , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов , ИД "Собеседник"
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