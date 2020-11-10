Овсиенко задумалась о суррогатном материнстве 

"Вы знаете, кто-то в карантин разводится, а кто-то ложится в роддом. У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим. Мы — верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь — взять ребеночка из детского дома",