Овсиенко задумалась о суррогатном материнстве 

Певица Татьяна Овсиенко в откровенном интервью рассказала о семейной жизни с гражданским мужем Александром Меркуловым. В числе прочего, артистка ответила и на вопрос о детях. Овсиенко призналась, что стала свидетельницей того, как карантин разрушал одни пары и скреплял другие. Также она рассказала, что произошло и с ее отношениями. Ее слова приводит издание "Собеседник".
"Вы знаете, кто-то в карантин разводится, а кто-то ложится в роддом. У нас ни первого, ни второго не произошло, хотя ребеночка мы очень хотим. Мы — верующие люди, стоим в молитвах, очень часто рассуждаем на эту тему. Как Бог даст. Я конечно, осознаю, сколько мне лет. Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь — взять ребеночка из детского дома",
— поделилась певица.
Татьяна Овсиенко отметила, что пока они обсуждают на семейном совете все возможные варианты, но к единому мнению пока не пришли.
Ранее "Рамблер" писал, что похоронившая мужа Диденко объявила о беременности.