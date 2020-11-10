Штурм насмешила поклонников фото в бюстгальтере 

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Наталья Штурм поделилась забавным селфи в своем Instagram и насмешила поклонников. 54-летняя певица снова взялась эпатировать публику, и на этот раз выбрала максимально эффектный способ.

Штурм позирует в черном принтованном лонгсливе с декольте, который дополнила необычной деталью. Поверх него она надела бюстгальтер телесного цвета. Образ дополняет дымчатый мейкап с конфетно-розовым блеском на губах.

@nataliashturm

Ироничным снимком звезда сопроводила историю собственного успеха и призналась, что на своем творческом пути она не заработала, а только потеряла.

«За все время творчества (песни/клипы/эфиры) я ушла в минус. Плюсом была только кристально чистая репутация, но такая плохо монетизируется»

— поделилась Наталья.

Мнения разделились: часть фолловеров смутилась, а часть — одаривала певицу комплиментами. «Бюстгальтер поверх блузки…Что-то пошло не так», «Прекрасная!», «Успешная женщина Наталья», «Красивая, супер!» — пишут в комментариях.