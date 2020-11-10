Штурм в бюстгальтере насмешила поклонников 

Певица Наталья Штурм насмешила подписчиков новым снимком. В своем профиле в Instagram артистка опубликовала селфи в бюстгальтере кремового цвета.
Возможно, этот снимок был бы не таким примечательным, но Штурм решила эпатировать своих поклонников, надев эту деталь гардероба поверх черной кофты с длинным рукавом.
"Произведя простые действия (плюс/минус) получилось, что за все время творчества (песни/клипы/эфиры) я ушла в минус. Плюсом была только кристально чистая репутация, но такая плохо монетизируется",
— заявила она.
@nataliashturm
Также Штурм добавила:
"Находясь на пороге великих открытий я поверила в себя и теперь намереваюсь заняться просветительской наукой".
Насколько серьезно говорила певица, пока неизвестно, но в наши дни удивиться сложно. Тем не менее, Наталья определенно смогла шокировать некую часть своих подписчиков, а кого-то — рассмешить.
"Бюстгальтер по верх блузки. Что то пошло не так:-)",
— написал один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены).
Кое-кто, правда, удивился другому:
"О каком успехе идёт речь?",
— написал другой комментатор, намекая, что широкую известность Штурм так и не приобрела, а популярными ее песни на сегодняшний день назвать сложно.
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