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Штурм в бюстгальтере насмешила поклонников 

Стелла Шмель 10 ноября 2020
Певица Наталья Штурм насмешила подписчиков новым снимком. В своем профиле в Instagram артистка опубликовала селфи в бюстгальтере кремового цвета.
Возможно, этот снимок был бы не таким примечательным, но Штурм решила эпатировать своих поклонников, надев эту деталь гардероба поверх черной кофты с длинным рукавом.

"Произведя простые действия (плюс/минус) получилось, что за все время творчества (песни/клипы/эфиры) я ушла в минус. Плюсом была только кристально чистая репутация, но такая плохо монетизируется",

— заявила она.
@nataliashturm
Также Штурм добавила:

"Находясь на пороге великих открытий я поверила в себя и теперь намереваюсь заняться просветительской наукой".

Насколько серьезно говорила певица, пока неизвестно, но в наши дни удивиться сложно. Тем не менее, Наталья определенно смогла шокировать некую часть своих подписчиков, а кого-то — рассмешить.

"Бюстгальтер по верх блузки. Что то пошло не так:-)",

— написал один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены).
Кое-кто, правда, удивился другому:

"О каком успехе идёт речь?",

— написал другой комментатор, намекая, что широкую известность Штурм так и не приобрела, а популярными ее песни на сегодняшний день назвать сложно.
Ранее "Рамблер" писал, что Овсиенко задумалась о суррогатном материнстве.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Наталья Штурм
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