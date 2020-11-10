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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Харламова заметили с копией Асмус 

Стелла Шмель 54 минуты назад
На слуху: Харламова заметили с копией Асмус
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Глюкозу обругали за откровенное фото в купальнике

@glukozamusic
Певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала снимок в купальнике в своем Instagram. Однако вместо похвалы девушка получила один негатив.
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Ивлеева получила штрафы на 165 тысяч рублей

@_agentgirl_
Ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая не так давно хвасталась своей спортивной машиной Lamborghini Aventador, оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.
Специалисты сервиса avtocod.ru выяснили, что звезда умудрилась всего за три месяца собрать 142 штрафа на сумму превышающую 164 тысячи рублей! И 23 из них до сих пор не оплачены.
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Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус

@garikkharlamov
После развода Харламова с Асмус, в Сети незамедлительно начали появляться слухи о многочисленных романах юмориста. Гарик все это время опровергал все домыслы по поводу его разгульной жизни, но не на этот раз.
По информации Telegram-канала YOBAJUR, новой девушкой юмориста стала актриса Катерина Ковальчук, вместе с которой Харламов снимался в картине «Гусар». Авторы канала сообщают, что на данный момент пара проводит время в Сочи.
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Ольга Кабо ушла от бывшего миллионера

Ольга Кабо рассталась с мужем — бизнесменом Николаем Разгуляевым. Как сообщает "Экспресс-газета" со ссылкой на sudact.ru, бывший миллионер сам подал заявление о признании себя банкротом.
Разгуляев должен кредиторам 362 миллиона рублей, которые не в силах погасить.
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Штурм в бюстгальтере насмешила поклонников

@nataliashturm
Певица Наталья Штурм насмешила подписчиков новым снимком. В своем профиле в Instagram артистка опубликовала селфи в бюстгальтере кремового цвета.
Возможно, этот снимок был бы не таким примечательным, но Штурм решила эпатировать своих поклонников, надев эту деталь гардероба поверх черной кофты с длинным рукавом.
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Видео дня. Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
Женский форум
Звёзды , Ольга Кабо , Наталья Ионова , Наталья Штурм , Николай Разгуляев
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