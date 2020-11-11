Жена Солнцева уложила мужа в купленный для нее гроб

Гоген Солнцев в эфире YouTube-шоу "Дай сказать" заявил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович ведет себя неадекватно.
Не так давно шоумен заказал супруге гроб. Женщину часто посещали мысли о смерти, и Солнцев решил пойти на крайние меры. Вскоре гроб доставили в квартиру пары:
"Катя устроила скандал, накинулась, попробовала меня туда уложить, чтобы сверху закрыть крышкой",
— признался Гоген, намекнув, что Екатерина не оценила подарок.
Вдобавок к этому, не так давно стало известно, что Терешкович уже составила завещание, однако раскрыть его содержание Солнцев пока не может. Все дело в том, что в нем есть данные и о дочери Екатерины Полине, а также о двух внучках его жены.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что пожилая жена Солнцева старается удивлять мужа в постели.