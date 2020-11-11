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Агент Ковальчук высказалась о ее романе с Харламовым 

Мира Маркина 1 час назад
Агент Ковальчук высказалась о ее романе с Харламовым
Фото: Кадр из сериала "Гусар"
Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала слухи о романе своей подопечной и Гарика Харламова:

"Я ничего не могу сказать. Вас не должно волновать, где находится Екатерина. Она сейчас на съемках. Но это не съемки «Гусара». У нее другой проект. Что за проект сказать не могу. Эта информация пока не придается разглашению".

Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что Харламов, который не так давно развелся с Кристиной Асмус, закрутил роман с партнершей по сериалу "Гусар" Ковальчук.
Журналисты отметили, что Екатерина как две капли воды похожа на экс-супругу Харламова. Артистку даже прозвали двойником Асмус.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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