Агент Ковальчук высказалась о ее романе с Харламовым 

Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала слухи о романе своей подопечной и Гарика Харламова:
"Я ничего не могу сказать. Вас не должно волновать, где находится Екатерина. Она сейчас на съемках. Но это не съемки «Гусара». У нее другой проект. Что за проект сказать не могу. Эта информация пока не придается разглашению".
Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что Харламов, который не так давно развелся с Кристиной Асмус, закрутил роман с партнершей по сериалу "Гусар" Ковальчук.
Журналисты отметили, что Екатерина как две капли воды похожа на экс-супругу Харламова. Артистку даже прозвали двойником Асмус.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Харламов отдыхает в Сочи с копией Асмус.