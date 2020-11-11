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Секс Беременность Свадьбы

«Я не готова проходить 12 кругов ада»: Кравченко объяснила, почему больше не будет рожать 

Мира Маркина 1 час назад
«Я не готова проходить 12 кругов ада»
Фото: @kravacomedy
Мария Кравченко откровенно рассказала о том, почему больше не будет рожать детей.
Вынашивание первой и единственной дочери стало настоящим испытанием для звезды.

"У меня был жуткий токсикоз. Я могла есть только замороженную вишню и иногда гречку. Так продолжалось семь месяцев. Но я все равно набрала больше 20 килограммов. Я же от природы худенькая, врачи говорили, что если плод будет больше трех килограммов, они не возьмутся за естественные роды",

— поделилась воспоминаниями Мария в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи".
Но даже после родов проблемы не закончились. Сначала врачи диагностировали новорожденной порок мозга:

"Это значит, что ребенок просто овощ. Но я-то понимала, что диагноз неправильный. Малышка была здорова. Я пошла к другому педиатру и там мне сказали, что с девочкой все в порядке, просто недобор по вес".

Затем и у самой Кравченко возникли проблемы со здоровьем. Девушка начала стремительно приводить себя в форму, но живот никак не уходил. Тогда Мария узнала о диастазе:

"По симптомам совпадало, поэтому я отправилась к врачу. И он срочно отправил меня на операцию, поскольку был риск, что кишечник выпадет в брюшную полость. Меня там всю зашили, перешили внутри. У меня там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, не я не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться".

Теперь, если Кравченко и ее супруг решатся на второго ребенка, им придется обратиться к суррогатной матери. Однако пока Мария не готова к этому:

"Я не верю все этим людям, которые пишут, что беременность — это прекрасное состояние. Это ужас, кромешный ужас. Я не готова снова проходить все эти 12 кругов ада по врачам с ребенком".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоУспенская решила взять ребенка из детдома.
Видео дня. Звездные пары, ушедшие из жизни вместе
Женский форум
Звёзды , Мария Кравченко
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