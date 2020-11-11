«Я не готова проходить 12 кругов ада»

"У меня был жуткий токсикоз. Я могла есть только замороженную вишню и иногда гречку. Так продолжалось семь месяцев. Но я все равно набрала больше 20 килограммов. Я же от природы худенькая, врачи говорили, что если плод будет больше трех килограммов, они не возьмутся за естественные роды",
"Это значит, что ребенок просто овощ. Но я-то понимала, что диагноз неправильный. Малышка была здорова. Я пошла к другому педиатру и там мне сказали, что с девочкой все в порядке, просто недобор по вес".
"По симптомам совпадало, поэтому я отправилась к врачу. И он срочно отправил меня на операцию, поскольку был риск, что кишечник выпадет в брюшную полость. Меня там всю зашили, перешили внутри. У меня там стоит металлическая сетка. Я могу забеременеть, не я не выношу ребенка — ему там просто негде расти и развиваться".
"Я не верю все этим людям, которые пишут, что беременность — это прекрасное состояние. Это ужас, кромешный ужас. Я не готова снова проходить все эти 12 кругов ада по врачам с ребенком".