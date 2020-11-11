Из-за чего комплексуют звезды

Героинями нашей подборки восхищается противоположный пол, а девушки стараются изо всех сил быть на них похожими. Все они молоды, харизматичны и невероятно хороши собой, но, по непонятным нам причинам, продолжают стесняться своей внешности. Что же с ними, по их собственному мнению, не так?

Настасья Самбурская

Звезду сериала «Универ» и шансон-диву Настасью Самбурскую нередко сравнивают с Анджелиной Джоли , и это неудивительно — отечественная красотка ничуть не уступает диве Голливуда в красоте. Как бы то ни было, сама она так не считает.

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Однажды Настасья поделилась в фолловерами в Instagram, что стесняется своих ног. Этот комплекс появился у актрисы в подростковом возрасте после того, как сразу несколько людей из близкого окружения осудили ее за целлюлит и «ножки иксиком».

Мучаюсь больше половины жизни, стараюсь все время встать как-то правильно, правильную длину платьев и сапог выбирать, заморачиваюсь!

— рассказала Настасья Самбурская.

Билли Айлиш

В свои 18 с небольшим лет Билли Айлиш успела произвести настоящий фурор в музыкальной индустрии. Ей удалось закрепиться на первых строчках мировых чартов, исполнить саундтрек к новому фильму «бондианы» и стать четырехкратной триумфанткой «Грэмми».

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При всем при этом Билли мучается комплексами — и все из-за цифры на весах. В интервью для GQ Germany она откровенно рассказала о том, что лишние килограммы мешают ей чувствовать себя желанной. Отчасти из-за этого девушка носит преимущественно мешковатую одежду.

Ханна

Ханне подражают миллионы. Еще бы, ведь она повторила историю Золушки, пройдя путь от девушки из провинции — к востребованной певице, успешной бизнес-леди, любимой супруге и заботливой матери.

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Для многих Ханна является эталоном женственности и красоты, сама же она не считает себя идеальной.

«У меня много комплексов. Правда! Я никогда не считала себя суперкрасоткой. Я не понимала, почему все мальчики в школе были в меня влюблены, на мой взгляд, с нами учились не менее привлекательные девушки»,

— рассказала она в эксклюзивном интервью WMJ.ru.

Я хочу фигуру типа «гитара», а у меня — «столб». На съемках всегда приходится принимать выигрышную позу а-ля у меня есть бедро,

— добавила Ханна, подчеркнув, что недовольна своей фигурой.

Меган Фокс

Без Меган Фокс не обходится ни один рейтинг самых красивых звезд Голливуда. Роскошные волосы, пронзительный взгляд и фигура на зависть — природа наградила актрису великолепными внешними данными. Тем не менее, даже такая эффектная девушка находит поводы для комплексов.

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От родителей Меган передался ген брахидактилии, который проявляется наличием коротких пальцев рук и небольшой ногтевой пластины.

Мари Краймбрери

За жизнью Мари Краймбрери следят больше полумиллиона фолловеров в Instagram, а без ее лирических песен не обходится ни одна девичья вечеринка. С годами певица кардинально сменила имидж, однако на работу над внешностью ее сподвигли подколки друзей.

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Мари похудела, притом без помощи строгих диет, отрастила густые брови и перекрасилась в блонд. Последнему был особенно рад ее отец — ему никогда не нравился ее образ жгучей брюнетки.

Я как бы смирилась с тем, что я родилась стремненькой,

— призналась Мари Краймбрери.

Певица гордится отсутствием пластических операций, но маскирует недостатки с помощью макияжа.

Кристен Стюарт

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт одна из самых смелых красоток Голливуда. Актриса не может прожить и дня без экспериментов с внешностью и неожиданных перевоплощений. Сегодня она блещет на красной дорожке в «пацанском» образе, а завтра играет принцессу Диану в документальном фильме.

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