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Секс Беременность Свадьбы

Елена Воробей выходит замуж 

Экспресс газета и ещё 2 5 часов назад
Елена Воробей выходит замуж
Фото: Instagram
Недавно стало известно, что юмористка Елена Воробей выходит замуж. На одном из светских мероприятий артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. Елена не стала отрицать, что получила предложение руки и сердца.
Это будет уже четвертый брак для Воробей. Личность своего нового возлюбленного артистка скрывает, а также не называет дату свадьбы.

«Я не люблю загадывать вот до такой степени», — коротко ответила Елена на вопросы журналистов.

Отметим, что за спиной у Елены три неудачных брака. Первый брак Воробей был фиктивный, там речь шла про получение ленинградской прописки, второе замужество тоже было по расчету. Лишь в третий раз Воробей вышла замуж по любви. Она закрутила роман с коллегой по театру Андреем Кислюком, с которым прожила в браке семь лет, пока не узнала об измене мужа.
После развода у Елены был бурный роман с бизнесменом, от которого Воробей родила дочь Софию. Мужчина был женат, но даже после развода они с актрисой не стали оформлять отношения. Несколько лет назад бизнесмен неудачно упал с лестницы и впал в кому. К сожалению, врачи не смогли спасти мужчину, он скончался через девять месяцев, сообщается в программе Пятого канала «Светская хроника».
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