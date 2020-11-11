Недавно стало известно, что юмористка Елена Воробей выходит замуж. На одном из светских мероприятий артистка появилась с кольцом на безымянном пальце. Елена не стала отрицать, что получила предложение руки и сердца.

Это будет уже четвертый брак для Воробей. Личность своего нового возлюбленного артистка скрывает, а также не называет дату свадьбы.

«Я не люблю загадывать вот до такой степени», — коротко ответила Елена на вопросы журналистов.

Отметим, что за спиной у Елены три неудачных брака. Первый брак Воробей был фиктивный, там речь шла про получение ленинградской прописки, второе замужество тоже было по расчету. Лишь в третий раз Воробей вышла замуж по любви. Она закрутила роман с коллегой по театру Андреем Кислюком, с которым прожила в браке семь лет, пока не узнала об измене мужа.