Продюсер "Ласкового мая" женится в шестой раз

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о своей личной жизни в Instagram.

57-летний Разин опубликовал фото с молодой подругой Ольгой из Украины и сообщил, что встречается с ней уже два года.

"Она - прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующем году создать семью", - уточнил Разин, добавив, что хочет завести в новом браке двоих детей.

Кроме того, Разин пообещал устроить свадебный тур по городам России вместе с дружественными артистами.

"Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Маританна не против моей свадьбы", - заверил он. Брак станет для артиста шестым.