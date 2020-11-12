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Продюсер "Ласкового мая" женится в шестой раз

Vse42.ruиещё 3
1 час назад
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о своей личной жизни в Instagram.
57-летний Разин опубликовал фото с молодой подругой Ольгой из Украины и сообщил, что встречается с ней уже два года.
"Она - прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующем году создать семью", - уточнил Разин, добавив, что хочет завести в новом браке двоих детей.
Кроме того, Разин пообещал устроить свадебный тур по городам России вместе с дружественными артистами.
"Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Маританна не против моей свадьбы", - заверил он. Брак станет для артиста шестым.
У Андрея Разина есть 35-летний сын Илья от первого брака. Рожденный в четвертом браке сын Александр скончался от сердечного приступа в возрасте 16 лет.
Звёзды,Андрей Разин,
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