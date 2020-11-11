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Секс Беременность Свадьбы

«Аптечный блогер» расстроилась, узнав, что ее беременность — фикция 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Диденко: «На приеме у гинеколога меня запугали»
Фото: @didenko.katerina
Печально известный «аптечный блогер» Екатерина Диденко снова оказалась в центре скандала. Не прошло и года с трагической смерти ее мужа в бассейне с сухим льдом, как девушка сообщила в соцсетях, что беременна от нового возлюбленного. Эксперт в области препаратов рассказала подписчикам, что экспресс-тест на беременность указал на ее интересное положение. При этом сама Диденко была в шоке: как такое может быть, если она принимает противозачаточные?
После этого заявления Екатерина записалась к гинекологу и прошла УЗИ. Результаты обследования расстроили девушку, так как выяснилось, что она не беременна.
«За эти три дня я уже так свыклась с это мыслью и действительно считала, что у нас скоро будет малыш, — грустно сказала Диденко в сториз. — На приеме у гинеколога меня очень запугали, говорили о возможной онкологии, о том, что необходимо срочно сделать операцию…»
Расстроенная разговором с врачом, Екатерина собралась обратиться к другим гинекологам — лучшим в Москве.
Напомним, после заявления о беременности на 29-летнего блогера посыпался град критики: подписчики решили, что девушка «хайпует» на теме материнства. Еще после смерти ее мужа Диденко обвиняли в том, что она слишком открыто транслирует личное в социальные сети.
Несмотря на трагедию, блогерская деятельность «аптечного ревизорро» не остановилась и даже набрала новые обороты. Возможно, что история с третьей беременностью девушки заранее срежиссирована, чтобы привлечь к ней новое внимание.
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