«На приеме у гинеколога меня запугали»

"Аптечный блогер" Екатерина Диденко огорчила подписчиков печальными новостями о своей беременности.

Не так давно блогер рассказала в своем Instagram о том, что ждет ребенка, — экспресс-тест на беременность дал положительный результат. Диденко принимает противозачаточные, поэтому не ожидала такого.

После этого Екатерина отправилась к гинекологу и прошла УЗИ, после чего выяснилось, что она не беременна:

"За эти три дня я уже так свыклась с это мыслью и действительно считала, что у нас скоро будет малыш. На приеме у гинеколога меня очень запугали, говорили о возможной онкологии, о том, что необходимо срочно сделать операцию…",

— поделилась эксперт по препаратам в "сторис".

Расстроенная разговором с врачом Диденко решила обратиться за консультацией к другим специалистам.