«На приеме у гинеколога меня запугали»

"Аптечный блогер" Екатерина Диденко огорчила подписчиков печальными новостями о своей беременности.
Не так давно блогер рассказала в своем Instagram о том, что ждет ребенка, — экспресс-тест на беременность дал положительный результат. Диденко принимает противозачаточные, поэтому не ожидала такого.
После этого Екатерина отправилась к гинекологу и прошла УЗИ, после чего выяснилось, что она не беременна:
"За эти три дня я уже так свыклась с это мыслью и действительно считала, что у нас скоро будет малыш. На приеме у гинеколога меня очень запугали, говорили о возможной онкологии, о том, что необходимо срочно сделать операцию…",
— поделилась эксперт по препаратам в "сторис".
Расстроенная разговором с врачом Диденко решила обратиться за консультацией к другим специалистам.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Диденко открыто показала нового избранника.