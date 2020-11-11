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Секс Беременность Свадьбы

Диденко о беременности: «На приеме у гинеколога меня запугали» 

Мира Маркина 2 часа назад
«На приеме у гинеколога меня запугали»
Фото: @didenko.katerina
"Аптечный блогер" Екатерина Диденко огорчила подписчиков печальными новостями о своей беременности.
Не так давно блогер рассказала в своем Instagram о том, что ждет ребенка, — экспресс-тест на беременность дал положительный результат. Диденко принимает противозачаточные, поэтому не ожидала такого.
После этого Екатерина отправилась к гинекологу и прошла УЗИ, после чего выяснилось, что она не беременна:

"За эти три дня я уже так свыклась с это мыслью и действительно считала, что у нас скоро будет малыш. На приеме у гинеколога меня очень запугали, говорили о возможной онкологии, о том, что необходимо срочно сделать операцию…",

— поделилась эксперт по препаратам в "сторис".
Расстроенная разговором с врачом Диденко решила обратиться за консультацией к другим специалистам.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Диденко открыто показала нового избранника.
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