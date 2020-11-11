В августе этого года 62-летний Валерий Сюткин и его 45-летняя жена Виола вновь стали родителями. У звездной пары родился сын по имени Лев. После того, как вокалист и его избранница поделились радостной новостью с общественностью, они услышали в свой адрес не только поздравления.

Учитывая возраст супругов, и моду в звездных кругах обзаводиться детьми с помощью современных медицинских процедур, злопыхатели принялись утверждать, что Валерий и Виола воспользовались услугами суррогатной матери. Молодой отец отреагировал на нападки, заявив, что его совершенно не трогают чужие домыслы.

«Мне абсолютно безразличны выдвигаемые версии про суррогатную маму и прочее. Да, думайте что хотите! Главное — то, что я сам знаю. У нас счастье», — сказал музыкант.

При этом Валерий Сюткин уточнил, что им все же приходится держать оборону против тех, кто в нелестном ключе отзывается об их позднем родительстве.

Стоит отметить, что звездной паре удалось сохранить в секрете факт скорого пополнения в семье. Фото беременной супруги Валерий Сюткин разместил в Instagram уже после появления сына на свет.

«Увы, из-за соцсетей появилось много недоброжелателей, которым нравится издеваться над другими. Этим объясняется вся наша сдержанность. Когда узнали про беременность, потом пошли на УЗИ, сообщившее нам пол, то устроили полную изоляцию — ни одного фото в соцсетях», — рассказал Валерий Сюткин в интервью изданию «Антенна-Телесемь».