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Секс Беременность Свадьбы

«Думайте, что хотите!»: Валерий Сюткин высказался о суррогатной матери своего сына 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
В августе этого года 62-летний Валерий Сюткин и его 45-летняя жена Виола вновь стали родителями. У звездной пары родился сын по имени Лев. После того, как вокалист и его избранница поделились радостной новостью с общественностью, они услышали в свой адрес не только поздравления.
Учитывая возраст супругов, и моду в звездных кругах обзаводиться детьми с помощью современных медицинских процедур, злопыхатели принялись утверждать, что Валерий и Виола воспользовались услугами суррогатной матери. Молодой отец отреагировал на нападки, заявив, что его совершенно не трогают чужие домыслы.

«Мне абсолютно безразличны выдвигаемые версии про суррогатную маму и прочее. Да, думайте что хотите! Главное — то, что я сам знаю. У нас счастье», — сказал музыкант.

При этом Валерий Сюткин уточнил, что им все же приходится держать оборону против тех, кто в нелестном ключе отзывается об их позднем родительстве.
Стоит отметить, что звездной паре удалось сохранить в секрете факт скорого пополнения в семье. Фото беременной супруги Валерий Сюткин разместил в Instagram уже после появления сына на свет.
«Увы, из-за соцсетей появилось много недоброжелателей, которым нравится издеваться над другими. Этим объясняется вся наша сдержанность. Когда узнали про беременность, потом пошли на УЗИ, сообщившее нам пол, то устроили полную изоляцию — ни одного фото в соцсетях», — рассказал Валерий Сюткин в интервью изданию «Антенна-Телесемь».
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Звёзды , Видео , Валерий Сюткин
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