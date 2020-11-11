"Со мной здоровались и меня знали все — даже милиционеры на дорогах отдавали честь, и такое было! Ощущение, что с тобой весь мир — это непередаваемо! Я поверил в то, что я избранный, исключение из правил. Конечно, моим близким было сложно в то время, когда на меня обрушилась мировая слава. Мое же поведение в то время наверняка оставляло желать лучшего! Посторонним я редко хамил, но вот на близких сорваться мог! Они сильнее всего страдали от этого", — написал певец.
"Возвращался мысленно в свое начало и понимал, как важна здоровая атмосфера вокруг и что нельзя терять голову! Нужно мыслить трезво и включить самокритику".
"Нужно быть всегда в поиске! Помните, приняв себя и попытавшись признать проблему-разобравшись в ней, вы можете помочь своим близким".