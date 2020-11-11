Певец Дима Билан рассказал, как после победы на "Евровидении" в 2008 году его одолела звездная болезнь. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам артиста, тогда ему казалось, что "весь мир крутится" только вокруг него. Билану было 27 лет, и он решил, что "достиг своего предела".

"Со мной здоровались и меня знали все — даже милиционеры на дорогах отдавали честь, и такое было! Ощущение, что с тобой весь мир — это непередаваемо! Я поверил в то, что я избранный, исключение из правил. Конечно, моим близким было сложно в то время, когда на меня обрушилась мировая слава. Мое же поведение в то время наверняка оставляло желать лучшего! Посторонним я редко хамил, но вот на близких сорваться мог! Они сильнее всего страдали от этого", — написал певец.

Однако потом, как признался Билан, ему удалось взять себя в руки:

"Возвращался мысленно в свое начало и понимал, как важна здоровая атмосфера вокруг и что нельзя терять голову! Нужно мыслить трезво и включить самокритику".

Певец обратился к молодым артистам с призывом быть искренними и не останавливаться на достигнутом: