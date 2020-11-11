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Заворотнюк начала выходить на улицу

Анастасия Иванова
1 час назад
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось: актриса начала выходить на улицу. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Заворотнюк живет в коттедже в подмосковном поселке Крекшино. Близкие опасаются, что актрису застанет пресса, поэтому с ней гуляют по территории участка.
Как сообщает издание, организм Заворотнюк все еще ослаблен, и семья не принимает гостей дома. Однако рядом с актрисой всегда есть кто-то из близких. Известно, что супруг актрисы Петр Чернышев проводит с ней все свое свободное время.
Напомним, что у 49-летней актрисы обнаружили рак мозга. Информацию подтвердили в октябре прошлого года.
Звёзды,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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