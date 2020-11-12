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Кто был тайной любовью Уитни Хьюстон 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Кто был тайной любовью Уитни Хьюстон
Фото: globallookpress.com
Певица Уитни Хьюстон считается звездой мировой величины. Трагическая гибель исполнительницы стала ударом для миллионов, многие винили в ее кончине супруга Бобби Брауна. С ним артистка прожила в браке 15 лет. Но «Рамблер» расскажет, кто был настоящей, но тайной любовью Уитни.
Хьюстон никогда не скрывала, что была несчастна в браке с Брауном. Единственным человеком, кто делал ее счастливой, была ее лучшая подруга и помощница в одном лице Робин Кроуфорд.
Спустя семь лет после трагической смерти певицы выяснилось, что женщин связывала не только дружба. Об этом Робин заявила в своей книге «Песня для тебя. Моя жизнь с Уитни Хьюстон». Кроуфорд откровенно призналась, что их романтические отношения длились с юности до самой гибели исполнительницы — целых 15 лет. А разгорелись они во время съемок знаменитого фильма «Телохранитель», где Уитни сыграла главную роль.
Девушки не афишировали свои отношения, встречались тайно, так как Хьюстон боялась осуждения со стороны семьи за однополую любовь. В какой-то момент певица даже прервала отношения с возлюбленной, чтобы избежать огласки. Но вскоре Робин и Уитни снова начали встречаться.
Английский режиссер и сценарист Ник Брумфилд выпустил в картину «Могу я быть собой?» о биографии звезды. В картине он поделился воспоминаниями об отношениях певицы с помощницей:

«Я не знаю, какие нужны доказательства, но это было в жизни Уитни. Они с Робин жили вместе, часто спали в одной кровати. Я думаю, что это были самые близкие, продуктивные и творческие отношения, которые у нее были за 15 лет».

Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. Тело артистки было обнаружено в ванной гостиничного номера «Beverly Hilton». После гибели Уитни ее муж Бобби заявил: «Она могла быть до сих пор жива, если бы позволила себе открыть тайну о ее предпочтениях».
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Женский форум
Звёзды , Бобби Браун , Уитни Хьюстон
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